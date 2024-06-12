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Ульян Тимофеевич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1695 ст.

Дата смерти

1775 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695 ст.

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Ульянов Зот Ульянович

Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Ульянов Родион Ульянович

Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Записи о рождении в 1753г в метрических книгах села Выжелес не найдено
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Ульянов Антон Ульянович

Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Ульянов Алексей Ульянович

Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1775 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
От чехотки (туберкулёз) в 80 лет

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