Ульян Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1695 ст.
Дата смерти1775 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695 ст.
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1752 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна
Записи о рождении в 1753г в метрических книгах села Выжелес не найдено
Рождение ребёнка
1758 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Ульянов Алексей Ульянович
Мать ребёнка: Ульянова Лукерья Петровна
Смерть
1775 ст.
От чехотки (туберкулёз) в 80 лет