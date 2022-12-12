Деш Desch Георг Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеш Desch Георг Иоганнесович

Деш Desch Георг Иоганнесович

avatar

Место рождения

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.08.1800

Дата смерти

05.05.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1800

Отец: Деш Desch Иоганнес Андреасович

Мать: Деш Desch Катарина Иоганнесовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
9 1800 08 14 08 15 Joannes Georgius Отец Desch Joannes Мать Krentzin [Krantz/Grenz] Catherina Pfeifer
Рождение ребёнка
01.08.1824

Дочь: Кизнер Kisner Елизавета Георговна

Мать ребёнка: Деш Desch Елизавета Каспаровна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деш Desch Елизавета Каспаровна

Смерть
05.05.1852 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
na 62 1852 5 5 -- -- 53 Georg Desch Elisabethe Burghardt Kamenka
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close