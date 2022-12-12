Деш Desch Георг Иоганнесович
Место рождения
Дата рождения14.08.1800
Дата смерти05.05.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1800
9 1800 08 14 08 15 Joannes Georgius Отец Desch Joannes Мать Krentzin [Krantz/Grenz] Catherina Pfeifer
Рождение ребёнка
01.08.1824
Дочь: Кизнер Kisner Елизавета Георговна
Мать ребёнка: Деш Desch Елизавета Каспаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1852 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
na 62 1852 5 5 -- -- 53 Georg Desch Elisabethe Burghardt Kamenka