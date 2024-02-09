Терещенкова (Изотова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1937
Дата смерти13.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1937
Отец: Изотов Николай Макарович
Мать: Изотова Мария Изотовна
Рождение ребёнка
24.04.1960
Сын: Терещенков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Терещенков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1965
Сын: Терещенков Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Терещенков Николай Васильевич
Смерть
13.09.1985