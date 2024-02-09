Терещенкова (Изотова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенкова (Изотова) Вера Николаевна

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Место рождения

Варюхино, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.04.1937

Дата смерти

13.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1937

Отец: Изотов Николай Макарович

Мать: Изотова Мария Изотовна

Варюхино, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1960

Сын: Терещенков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Терещенков Николай Васильевич

Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.10.1965

Сын: Терещенков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Терещенков Николай Васильевич

Юрга, Юргинский, Кемеровская область
Смерть
13.09.1985
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