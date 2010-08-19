Плотников Петр Петрович
Место рождениягород Путивль Сумской области
Дата рождения01.09.1931
Дата смерти19.08.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1931
город Путивль Сумской области
Рождение ребёнка
28.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Александра Ипполитовна
Киев Бровары
Рождение ребёнка
04.10.1963
Мать ребёнка: Плотникова Александра Ипполитовна
Рождение ребёнка
22.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Александра Ипполитовна
Киев Бровары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2010