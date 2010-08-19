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Плотников Петр Петрович

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Место рождения

город Путивль Сумской области

Дата рождения

01.09.1931

Дата смерти

19.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1931

Отец: Плотников Петр Тихонович

Мать: Плотникова Анастасия Васильевна

город Путивль Сумской области
Рождение ребёнка
28.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Александра Ипполитовна

Киев Бровары
Рождение ребёнка
04.10.1963

Сын: Плотников Артур Петрович

Мать ребёнка: Плотникова Александра Ипполитовна

Рождение ребёнка
22.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Александра Ипполитовна

Киев Бровары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Александра Ипполитовна

Смерть
19.08.2010
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