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Шрайнер Лидия Владимировна
Шрайнер Лидия Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.1960
Пол
Женский
Отец
Шрайнер Владимир Федорович
1935 г.р.
Мать
Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1960
Отец:
Шрайнер Владимир Федорович
Мать:
Шрайнер Мария Михайловна
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