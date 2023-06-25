Шрайнер Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрайнер Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1960

Отец: Шрайнер Владимир Федорович

Мать: Шрайнер Мария Михайловна

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