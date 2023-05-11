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Чех Петр
Чех Петр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.1947
Дата смерти
25.03.1991
Пол
Мужской
Отец
Чех Федот
1908 г.р.
Мать
Чех (Рыжикова) Дарья
1915 г.р.
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1947
Отец:
Чех Федот
Мать:
Чех Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.1991
Причина смерти: Рак
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