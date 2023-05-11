Чех Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чех Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1947

Дата смерти

25.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1947

Отец: Чех Федот

Мать: Чех Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.1991
Причина смерти: Рак
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