Трунилов Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунилов Козьма

Трунилов Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Около 1815

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Трунилов Степан

Мать: Трунилова Настасья Козьмина

Рождение ребёнка
1776

Сын: Трунилов Петр

Мать ребёнка: Трунилова Марья Клементьевна

д. Нуштайкино Оренб. губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Трунилов Григорий Кузмич

Мать ребёнка: Трунилова Марья Клементьевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Трунилов Осип Кузмич

Мать ребёнка: Трунилова Марья Клементьевна

Смерть
Около 1815
д. Нуштайкино Оренб. губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close