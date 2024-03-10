Трунилов Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиОколо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Трунилов Степан
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трунилов Петр
Мать ребёнка: Трунилова Марья Клементьевна
д. Нуштайкино Оренб. губерния
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Трунилова Марья Клементьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Трунилов Осип Кузмич
Мать ребёнка: Трунилова Марья Клементьевна
Смерть
Около 1815
д. Нуштайкино Оренб. губерния