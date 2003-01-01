Мовкаленко Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Валерий

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Место рождения

Томск

Дата рождения

06.?.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.?.1950

Отец: Мовкаленко Анисим (Олег)

Мать: Мовкаленко Надежда Федоровна

Томск
Рождение ребёнка
21.02.1976

Сын: Мовкаленко Денис

Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна

Томск
Рождение ребёнка
30.01.1978

Сын: Мовкаленко Павел

Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна

Рождение ребёнка
10.11.1986

Сын: Мовкаленко Олег

Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна

Томск
Рождение ребёнка
2003

Сын: Мовкаленко Никита

Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Никита

Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Нина Борисовна

Развод
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Нина Борисовна

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