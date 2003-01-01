Мовкаленко Валерий
Место рожденияТомск
Дата рождения06.?.1950
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.?.1950
Отец: Мовкаленко Анисим (Олег)
Томск
Рождение ребёнка
21.02.1976
Сын: Мовкаленко Денис
Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна
Томск
Рождение ребёнка
30.01.1978
Сын: Мовкаленко Павел
Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна
Рождение ребёнка
10.11.1986
Сын: Мовкаленко Олег
Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна
Томск
Рождение ребёнка
2003
Сын: Мовкаленко Никита
Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мовкаленко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Никита
Мать ребёнка: Мовкаленко Нина Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно