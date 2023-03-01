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Панфил Андреевич
Панфил Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
После 1833
Пол
Мужской
Отец
Андрей Петрович
1793 г.р.
Мать
Фёкла
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Андрей Петрович
Мать:
Фёкла
Смерть
После 1833
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