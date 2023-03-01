Панфил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфил Андреевич

Панфил Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Андрей Петрович

Мать: Фёкла

Смерть
После 1833
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close