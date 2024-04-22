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Антоненко Федор Корнилович

Место рождения

Бубновская Слободка, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоненко Корнилий Иванович

Мать: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Антоненко Осип (Иосиф) Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Антоненко Кирилл Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Антоненко Федор Федорович

Мать ребёнка: Антоненко Матрона Ивановна

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Антоненко Данила Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Антоненко Феодора

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Антоненко Мина Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Антоненко Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бубновская Слободка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Матрона Ивановна

Бубновская Слободка, Черкаська область
Смерть
1883
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