Антоненко Федор Корнилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антоненко Корнилий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Антоненко Осип (Иосиф) Федорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Антоненко Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Антоненко Федор Федорович
Мать ребёнка: Антоненко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Антоненко Данила Федорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Антоненко Феодора
Рождение ребёнка
1876
Рождение ребёнка
1879
Сын: Антоненко Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1883