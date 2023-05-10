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Ляпунов Олег Викторович
Ляпунов Олег Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1985
Пол
Мужской
Отец
Ляпунов Виктор Федорович
1957 г.р.
Мать
Ляпунова (Посмитная) Ирина Дмитриевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1985
Отец:
Ляпунов Виктор Федорович
Мать:
Ляпунова Ирина Дмитриевна
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