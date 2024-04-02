Спирина (???) Олимпиада Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (???) Олимпиада Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Спирин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Спирин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Спирин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Спирин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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