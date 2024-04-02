Спирина (???) Олимпиада Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Спирин Михаил Спиридонович
Смерть
Неизвестно