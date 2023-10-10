Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

10.02.1777

Дата смерти

22.12.1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

1801 г.р.
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1803 г.р.
1804 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1796

Муж: Крестешников Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Крестешников Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
30.12.1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1803

Дочь: Крестешникова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1804

Сын: Крестешников Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1810
Тверь, город Тверь, Тверская область
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