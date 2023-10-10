Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1777
Дата смерти22.12.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1796
Рождение ребёнка
27.01.1801
Сын: Крестешников Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович
Рождение ребёнка
30.12.1801
Рождение ребёнка
10.02.1803
Дочь: Крестешникова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович
Рождение ребёнка
11.02.1804
Сын: Крестешников Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Крестешников Тимофей Максимович
Рождение ребёнка
09.09.1805
Рождение ребёнка
07.01.1807
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1810