Шулепова (Татьянникова) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Степан
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Шулепова) Марфа
Отец ребёнка: Шулепов Степан
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Шулепова) Мария
Отец ребёнка: Шулепов Степан
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Шулепов Симон
Отец ребёнка: Шулепов Степан
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шулепов Антон
Отец ребёнка: Шулепов Степан
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Шулепов Анфим
Отец ребёнка: Шулепов Степан
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Шулепов Николай
Отец ребёнка: Шулепов Степан
Смерть
Неизвестно