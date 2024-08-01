Шулепова (Татьянникова) Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Татьянникова) Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1741 и 1745 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
1762 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1789 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Степан

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Шулепова) Марфа

Отец ребёнка: Шулепов Степан

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Шулепова) Мария

Отец ребёнка: Шулепов Степан

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шулепов Симон

Отец ребёнка: Шулепов Степан

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шулепов Антон

Отец ребёнка: Шулепов Степан

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Шулепов Анфим

Отец ребёнка: Шулепов Степан

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Шулепов Николай

Отец ребёнка: Шулепов Степан

Смерть
Неизвестно

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