Зарубина (Карабанова) Лидия
Место рожденияд.Последний, Заларинского района Ирк.Обл
Дата рождения12.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941
Отец: Карабанов (корбанъ) Егор (Георгий)
Мать: Карабанова Федора
д.Последний, Заларинского района Ирк.Обл
Рождение ребёнка
24.09.1964
Дочь: Алексеева Светлана
Отец ребёнка: Зарубин Виталий
Иркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача
Рождение ребёнка
04.03.1968
Дочь: Мельверт Людмила
Отец ребёнка: Зарубин Виталий
Иркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача
Рождение ребёнка
15.01.1977
Сын: Зарубин Руслан
Отец ребёнка: Зарубин Виталий
Иркутская обл, Братский район,п.Н.Добчур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарубин Виталий