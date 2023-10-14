Зарубина (Карабанова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Карабанова) Лидия

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Место рождения

д.Последний, Заларинского района Ирк.Обл

Дата рождения

12.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941

Отец: Карабанов (корбанъ) Егор (Георгий)

Мать: Карабанова Федора

д.Последний, Заларинского района Ирк.Обл
Рождение ребёнка
24.09.1964

Дочь: Алексеева Светлана

Отец ребёнка: Зарубин Виталий

Иркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача
Рождение ребёнка
04.03.1968

Дочь: Мельверт Людмила

Отец ребёнка: Зарубин Виталий

Иркутская обл, Зиминский район,с.Буринская дача
Рождение ребёнка
15.01.1977

Сын: Зарубин Руслан

Отец ребёнка: Зарубин Виталий

Иркутская обл, Братский район,п.Н.Добчур
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Виталий

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