Поткин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти08.11.1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Поткин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поткин ?
Мать ребёнка: Поткина Павлина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поткин ?
Мать ребёнка: Поткина Павлина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1966
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно