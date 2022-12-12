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Поткин Николай Петрович

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Место рождения

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

1917

Дата смерти

08.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Поткин Петр Иванович

Мать: Поткина Александра Ивановна

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поткина Павлина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поткин ?

Мать ребёнка: Поткина Павлина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поткин ?

Мать ребёнка: Поткина Павлина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поткина Павлина Николаевна

Смерть
08.11.1966
Похороны
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
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