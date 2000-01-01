Иванова (Иванова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Коноплянкин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шишкина Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович

Рождение ребёнка
28.09.1917

Сын: Иванов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович

Ленинград
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Акинфий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1975
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