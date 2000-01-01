Иванова (Иванова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Коноплянкин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шишкина Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1917
Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович
Ленинград
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охотников Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1975