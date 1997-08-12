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Кафисов Егор Айварович
Кафисов Егор Айварович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.08.1997
Пол
Мужской
Отец
Кафисов Айвар Аглямович
1960 г.р.
Мать
Алешина (Крылова) Ольга Александровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1997
Отец:
Кафисов Айвар Аглямович
Мать:
Алешина Ольга Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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