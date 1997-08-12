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Кафисов Егор Айварович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1997

Отец: Кафисов Айвар Аглямович

Мать: Алешина Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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