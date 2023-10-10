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Горбунов Семен Алексеевич

Место рождения

Ижболда, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Игнат Игнатович

Мать: Горбунова Елизавета Иосифовна

Ижболда, Шалинский, Свердловская область
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