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Горбунов Семен Алексеевич
Горбунов Семен Алексеевич
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Место рождения
Ижболда
, Шалинский, Свердловская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Горбунов Игнат Игнатович
1895 г.р.
Мать
Горбунова (Конькова) Елизавета Иосифовна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Горбунов Игнат Игнатович
Мать:
Горбунова Елизавета Иосифовна
Ижболда
, Шалинский, Свердловская область
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