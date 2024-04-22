(Леонова) Варвара Михайлова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Леонова) Варвара Михайлова (Вна)

(Леонова) Варвара Михайлова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Леонов Михаил Иванов (Ич)

Мать: Леонова Анна Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Григорий Петров (Ич)

Рождение ребёнка
16.11.1873 ст.

Дочь: Екатерина Григорьева (Вна)

Отец ребёнка: Григорий Петров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close