(Леонова) Варвара Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Муж: Григорий Петров (Ич)
Рождение ребёнка
16.11.1873 ст.
Дочь: Екатерина Григорьева (Вна)
Отец ребёнка: Григорий Петров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно