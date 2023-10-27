Макашева Лариса Павлиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макашева Алена Владимировна
Отец ребёнка: Макашев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макашев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Макашев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макашев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Макашев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно