Денисова (Садовникова) Катерина Егорова
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
28.05.1792
Муж: Денисов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
14.01.1802
Дочь: Переслегина Марья Иванова
Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.05.1810
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно