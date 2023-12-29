Денисова (Садовникова) Катерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Садовникова) Катерина Егорова

Денисова (Садовникова) Катерина Егорова

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Садовников Егор Андриянов

Мать: Садовникова Анна Петрова

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
28.05.1792

Муж: Денисов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
14.01.1802

Дочь: Переслегина Марья Иванова

Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Денисов Александр Иванов

Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1808

Сын: Денисов Николай Иванов

Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.05.1810

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Денисов Иван Яковлев

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close