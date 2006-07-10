Рязанова Капиталина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова Капиталина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1917

Дата смерти

10.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1908 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1938

Дочь: Алевтина Георгиевна

Отец ребёнка: Рязанов Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Георгий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Драмтеатр
Администратор | Драмтеатр
Смерть
10.07.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
широкореченское кладбище
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