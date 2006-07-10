Рязанова Капиталина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1917
Дата смерти10.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1938
Дочь: Алевтина Георгиевна
Отец ребёнка: Рязанов Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Драмтеатр
Администратор | Драмтеатр
Смерть
10.07.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
широкореченское кладбище