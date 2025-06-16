Дружинина Ирина 1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружинина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Малинина (Дружинина) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Дружинин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Синякова (Дружинина) Юлий Сергеевна

Отец ребёнка: Дружинин Сергей Александрович

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