Дружинина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Малинина (Дружинина) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Дружинин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Синякова (Дружинина) Юлий Сергеевна
Отец ребёнка: Дружинин Сергей Александрович