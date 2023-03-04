Ходунов Платон В — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходунов Платон В

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ходунов Яков Платонович

Мать ребёнка: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходунов Иван Платонович

Мать ребёнка: не указана

Капустино, Руднянская волость, Оршанский уезд
Смерть
Неизвестно
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