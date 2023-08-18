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(Филимонова) Евдокия Моисеева

Место рождения

поч. Филимоновский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Коровкин Михаил Игнатьев

Мать: Коровкина Марья Трофимова

поч. Филимоновский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кокуйская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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