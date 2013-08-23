Горюнова Анна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Анна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2013

Отец: не указан

Мать: Андрианова Юлия Викторовна

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