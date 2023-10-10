Токарев Епифан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти12.06.1898 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Яковлева Наталья Епифановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Бойкова Анна Епифановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панарьина Агриппина Епифановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панарьина Федосья Епифановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Порфирий Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.06.1898 ст.