Токарев Епифан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Епифан Дмитриевич

Токарев Епифан Дмитриевич

Место рождения

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

12.06.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Яковлева Наталья Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Бойкова Анна Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панарьина Агриппина Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панарьина Федосья Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Иосиф Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Порфирий Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.06.1898 ст.
Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close