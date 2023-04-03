Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Никифоров Моисей
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Меренов Михаил
Отец ребёнка: Никифоров Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Моисей
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно