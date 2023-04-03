Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Никифоров Моисей

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Меренов Михаил

Отец ребёнка: Никифоров Моисей

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Моисей

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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