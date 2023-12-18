Юдин Илья Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдин Алексей
Мать: не указана
Место жительства
15.03.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Феодор Ильич
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Кузьма Ильич
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Лазарь Ильич
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодора Ильинична
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ильинична
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно