Юдин Илья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Илья Александрович

Юдин Илья Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Алексей

Мать: не указана

Место жительства
15.03.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Феодор Ильич

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Кузьма Ильич

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Лазарь Ильич

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодора Ильинична

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Ильинична

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close