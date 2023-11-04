Попов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов -
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Попова Анна
Смерть
Неизвестно