Гаврилова Матрона Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Матрона Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Гаврилов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Гаврилов Козьма Якимович

Рождение ребёнка
13.06.1881

Дочь: Акилина Кузьмина

Отец ребёнка: Гаврилов Козьма Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Козьма Якимович

Смерть
Неизвестно
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