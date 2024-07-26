Зеленцов Михайло Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленцов Василий Матфеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Зеленцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Зеленцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зеленцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленцова Анна Андреевна
Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Поликарп Михайлович
Мать ребёнка: Зеленцова Анна Андреевна
Воткинск
Смерть
Неизвестно