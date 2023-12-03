Рюся (Тельман) Екатерина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1874
Муж: Рюся Иван Самуилов
Рождение ребёнка
15.08.1875
Сын: Рюся Самуил Иванович
Отец ребёнка: Рюся Иван Самуилов
Восп Михаил Иванов Рюся, Мария Самуилова Рюся
Рождение ребёнка
10.01.1879
Отец ребёнка: Рюся Иван Самуилов
Восп: Петр Самуилов Рюся, Ульяна Фридрихова
Рождение ребёнка
14.12.1881
Сын: Рюся Матвей Иванович
Отец ребёнка: Рюся Иван Самуилов
Восп: Матвей Самуилов Рюся, Ульяна Фридрихова
Смерть
Неизвестно