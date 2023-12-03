Рюся (Тельман) Екатерина Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся (Тельман) Екатерина Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1874

Муж: Рюся Иван Самуилов

Рождение ребёнка
15.08.1875

Сын: Рюся Самуил Иванович

Отец ребёнка: Рюся Иван Самуилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп Михаил Иванов Рюся, Мария Самуилова Рюся
Рождение ребёнка
10.01.1879

Сын: Рюся Александр Иванович

Отец ребёнка: Рюся Иван Самуилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Петр Самуилов Рюся, Ульяна Фридрихова
Рождение ребёнка
14.12.1881

Сын: Рюся Матвей Иванович

Отец ребёнка: Рюся Иван Самуилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Матвей Самуилов Рюся, Ульяна Фридрихова
Смерть
Неизвестно
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