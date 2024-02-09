Юферева Евдокия Феодосиевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1894 ст.
Дата смерти28.06.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1894 ст.
Евдокия Феодосиева р. 23 февраля 1894 г., кр. 23 февраля 1894 г. Восприемница: Стефанида Ермилова, жена Феодора Васильева Толстоброва из поч. Николаевского. Крестили: священник Алексий Лагунов, псалом... Показать все
Смерть
28.06.1902 ст.
Причина смерти: понос.
Похороны
30.06.1902 ст.
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Ум. 28 июля 1902 г., погр. 30 июля 1902 г. Возраст умершей: 8 лет. Причина смерти: понос. Погребение совершили: священник Николай Дьяконов, дьякон Николай Селивановский. Основание: Ф. 237. оп. 226. Д.... Показать все