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Юферева Евдокия Феодосиевна

Место рождения

Загарские

Дата рождения

23.02.1894 ст.

Дата смерти

28.06.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Место
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Рождение
23.02.1894 ст.

Отец: Юферев Феодосий Игнатьевич

Мать: Юферева Анна Васильевна

Евдокия Феодосиева р. 23 февраля 1894 г., кр. 23 февраля 1894 г. Восприемница: Стефанида Ермилова, жена Феодора Васильева Толстоброва из поч. Николаевского. Крестили: священник Алексий Лагунов, псалом... Показать все
Смерть
28.06.1902 ст.
Причина смерти: понос.
Похороны
30.06.1902 ст.
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Ум. 28 июля 1902 г., погр. 30 июля 1902 г. Возраст умершей: 8 лет. Причина смерти: понос. Погребение совершили: священник Николай Дьяконов, дьякон Николай Селивановский. Основание: Ф. 237. оп. 226. Д.... Показать все
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