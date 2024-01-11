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Закиров Абдул Гани

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закир

Мать: не указана

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Файрузя

Мать ребёнка: Бадижамал (Бядиянь)

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Мустафа

Мать ребёнка: Бадижамал (Бядиянь)

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Сафа

Мать ребёнка: Бадижамал (Бядиянь)

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
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