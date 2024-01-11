Закиров Абдул Гани
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Закир
Мать: не указана
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Файрузя
Мать ребёнка: Бадижамал (Бядиянь)
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Мустафа
Мать ребёнка: Бадижамал (Бядиянь)
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Сафа
Мать ребёнка: Бадижамал (Бядиянь)
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно