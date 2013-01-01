Алексеев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

1978 г.р.
1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1956

Отец: не указан

Мать: Алексеева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.06.1978

Сын: Алексеев Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1991

Дочь: Алексеева Дарья Александровна

Мать ребёнка: Бревнова Марина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бревнова Марина Николаевна

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