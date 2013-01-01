Алексеев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.06.1978
Сын: Алексеев Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1991
Дочь: Алексеева Дарья Александровна
Мать ребёнка: Бревнова Марина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бревнова Марина Николаевна