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Хабарова Зинаида Александровна
Хабарова Зинаида Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.1932
Пол
Женский
Отец
Хабаров Александр Степанович
1899 г.р.
Мать
Хабарова (Куртакова) Анна Ивановна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1932
Отец:
Хабаров Александр Степанович
Мать:
Хабарова Анна Ивановна
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