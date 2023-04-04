Метор (Метер) (неизвестно) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метор (Метер) (неизвестно) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1897

Дочь: Метор Софья Марковна

Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гита

Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метер (метор) Рувим (Рува)

Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метор (метер) Марк (Мордух)

Смерть
Неизвестно
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