Метор (Метер) (неизвестно) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1897
Дочь: Метор Софья Марковна
Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гита
Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метер (метор) Рувим (Рува)
Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно