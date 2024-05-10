Устинова Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1980
Развод
Неизвестно
Муж: Евтеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтеев Иван
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.2003
Дочь: Евтеева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Евтеев Иван
Рождение ребёнка
09.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евтеев Иван