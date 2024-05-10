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Устинова Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1980

Отец: Устинов Николай Владимирович

Мать: Устинова Нонна Тимуровна

Развод
Неизвестно

Муж: Евтеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтеев Иван

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.2003

Дочь: Евтеева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Евтеев Иван

Рождение ребёнка
09.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтеев Иван

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