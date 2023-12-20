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Говоров Аким Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Говоров Аверьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Говоров Василий Акимович

Мать ребёнка: Говорова Марфа Петровна

Россия, Орловская область, деревня Малиновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорова Марфа Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Место жительства
Неизвестно
Россия, Орловская область
Смерть
1939
Причина смерти: дизентерия
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