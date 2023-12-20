Говоров Аким Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Говоров Аверьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Говорова Марфа Петровна
Россия, Орловская область, деревня Малиновка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Говорова Марфа Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Место жительства
Неизвестно
Россия, Орловская область
Смерть
1939
Причина смерти: дизентерия