Варвара
Место рожденияШехровский
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кондратей
Мать: не указана
Шехровский
Бракосочетание
05.02.1824
Муж: Лугинин Герасим
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лугинин Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Лугинин Герасим
Рождение ребёнка
26.05.1830
Сын: Лугинин Лукилиан
Отец ребёнка: Лугинин Герасим
того (Юмского) прихода починка Дьячковского крестьянин Ефим Терентьев Некрасов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лугинин Савва Герасимович
Отец ребёнка: Лугинин Герасим
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лугинин Евдоким Герасимович
Отец ребёнка: Лугинин Герасим
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Лугинин Герасим
Смерть
Неизвестно