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Варвара

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Место рождения

Шехровский

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кондратей

Мать: не указана

Шехровский
Бракосочетание
05.02.1824

Муж: Лугинин Герасим

Рождение ребёнка
1827

Сын: Лугинин Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Лугинин Герасим

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1830

Сын: Лугинин Лукилиан

Отец ребёнка: Лугинин Герасим

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
того (Юмского) прихода починка Дьячковского крестьянин Ефим Терентьев Некрасов
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лугинин Савва Герасимович

Отец ребёнка: Лугинин Герасим

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лугинин Евдоким Герасимович

Отец ребёнка: Лугинин Герасим

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Лугинин Герасим

Смерть
Неизвестно
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