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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Телелюев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Телелюев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Телелюев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич

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