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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Телелюев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Телелюев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Телелюев Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Телелюев Василий Тимофеевич