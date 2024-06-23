Чернышенко Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1910
Сын: Чернышенко Николай Антонович
Отец ребёнка: Чернышенко Антон Харитонович
Рождение ребёнка
15.10.1912
Сын: Чернышенко Иван Антонович
Отец ребёнка: Чернышенко Антон Харитонович
Смерть
Неизвестно