Чернышенко Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышенко Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

нГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышенко Антон Харитонович

Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Чернышенко Николай Антонович

Отец ребёнка: Чернышенко Антон Харитонович

Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Чернышенко Иван Антонович

Отец ребёнка: Чернышенко Антон Харитонович

Смерть
Неизвестно

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