Соловьев Илларион (Ларион) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Илларион (Ларион) Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1870

Дочь: Дворникова Евдокия Ларионова

Мать ребёнка: Соловьева Параскева Андреева

Николаевка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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