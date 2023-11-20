Перминов Ларион Самойлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Ларион Самойлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
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Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Перминов Самойло Афанасьев

Мать: не указана

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