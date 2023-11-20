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Перминов Ларион Самойлов
Перминов Ларион Самойлов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Пол
Мужской
Отец
Перминов Самойло Афанасьев
1780 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Перминов Самойло Афанасьев
Мать: не указана
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