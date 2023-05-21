Ведерников Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.2020
Дочь: Ведерникова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Саратов, город Саратов, Саратовская область