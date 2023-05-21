Ведерников Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.2020

Дочь: Ведерникова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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