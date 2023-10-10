Mets (Tusis) Minna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mets (Tusis) Minna

Место рождения

Кяргула, Võru vald, Võru maakond

Дата рождения

14.03.1897

Дата смерти

06.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897

Отец: Tusis Juhhan

Мать: Tusis Katri

Кяргула, Võru vald, Võru maakond
Рождение ребёнка
01.04.1918

Сын: Метс Иван Михайлович

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
28.10.1920

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
11.08.1922

Дочь: Элла Михайловна

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
02.11.1924

Сын: Мец Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
26.09.1934

Сын: Мец Валентин

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Рождение ребёнка
10.12.1935

Дочь: Потуполова Сальме Михайловна

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мец Арнольд

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мец Александр

Отец ребёнка: Mets Mihkel

Смерть
06.06.1972
Похороны
06.10.1972
Таллин, Эстонская ССР
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