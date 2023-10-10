Mets (Tusis) Minna
Место рождения
Дата рождения14.03.1897
Дата смерти06.06.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897
Отец: Tusis Juhhan
Мать: Tusis Katri
Рождение ребёнка
01.04.1918
Сын: Метс Иван Михайлович
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
28.10.1920
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
11.08.1922
Дочь: Элла Михайловна
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
02.11.1924
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Омская обл., Крутинский р-н, д. Рыжково
Рождение ребёнка
26.09.1934
Сын: Мец Валентин
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Рождение ребёнка
10.12.1935
Дочь: Потуполова Сальме Михайловна
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мец Арнольд
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мец Александр
Отец ребёнка: Mets Mihkel
Смерть
06.06.1972
Похороны
06.10.1972
Таллин, Эстонская ССР