Жуланова Степанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуланова Степанида Тимофеева

Жуланова Степанида Тимофеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федора Федорова

Отец ребёнка: Жуланов Федор Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Жуланов Герасим Федоров

Отец ребёнка: Жуланов Федор Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Жуланов Василий Федоров

Отец ребёнка: Жуланов Федор Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуланов Федор Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close