Жуланова Степанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федора Федорова
Отец ребёнка: Жуланов Федор Степанов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Жуланов Федор Степанов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Жуланов Федор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно