Пономарева (Долгих) Евдокия Венедиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Долгих) Евдокия Венедиктова

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Место рождения

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Долгих Венедикт Герасимов

Мать: Мария Васильева

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пономарев Иван Павлов

Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пономарев Константин Павлов

Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев

Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Пономарев Петр Павлов

Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1903

Дочь: Гликерия Павлова

Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1905

Сын: Пономарев Федор Павлов

Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Марина Павлова

Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1910

Сын: Пономарев Александр Павлов

Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Павел Яковлев

Смерть
Неизвестно
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