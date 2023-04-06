Пономарева (Долгих) Евдокия Венедиктова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Долгих Венедикт Герасимов
Мать: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пономарев Константин Павлов
Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев
Рождение ребёнка
13.01.1901
Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев
Рождение ребёнка
17.05.1903
Дочь: Гликерия Павлова
Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1905
Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Марина Павлова
Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев
Рождение ребёнка
17.11.1910
Сын: Пономарев Александр Павлов
Отец ребёнка: Пономарев Павел Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно